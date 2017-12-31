مي عز الدين تثير الجدل بوشم جديد على خصرها (صور)

شاركت الفنانة المصرية مي عز الدين متابعيها على تطبيق “انستغرام” بصورة جديدة أثارت من خلالها ضجة كبيرة بسبب وشم كبير على جسدها.

واختارت مي فستاناً من اللون الأخضر الفاتح مع ورود وهو من دون أكمام، ومفتوح عند الخصر، وظهر منه وشم جديد في تلك المنطقة، تضمن كلمات باللغة الإنكليزية، وهو يعد الوشم الخامس بجسدها.

وكانت في وقت سابق نشرت صورة لها وظهر على يدها وسم كبير عبارة عن قلب ونبضات، الامر الذي أثار ضجة كبيرة بين متابعيها.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصورة وانهالت عليها التعليقات التي حذرتها من إدمان الوشوم، لا سيما وانها تستمر في وضعها على جسدها.