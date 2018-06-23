ميليشيات الحوثي تتكبد المزيد من الخسائر في جبهات الحديدة

سلسلة من العمليات النوعية نفذتها المقاومة الشعبية والجيش الوطني اليمني على أكثر من محور في جبهة الحديدة كبدت ميليشيات الحوثي الإيرانية خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.

كما مني الإنقلابيون بخسائر جراء محاولتهم التسلل الى مطار الحديدة بعدما أفشلها الجيش الوطني الذي أسر عددا من عناصر الحوثي بينهم قيادي.

وفي حين شن لواء العمالقة هجمات عند الطوق الجنوبي لمدينة الحديدة نفذت القوات المشتركة هجمات مباغتة جنوب مديرية التحيتا وتمكنت من تمشيط جيوب وأوكار الحوثيين في منطقة المجيلس وصولا إلى الطريق الرئيسي الذي تحاول الميليشيات التسلل إليه لقطع الإمدادات عن قوات المقاومة المتمركزة في المطار.

في هذا الوقت تحدثت مصادر يمنية عن عمليات نهب نفذتها الميليشيات داخل ميناء الحديدة حيث قامت بسرقة معدات وآليات ثقيلة تعود للشركة الصينية للمقاولات.

سياسيا من المرتقب أن يقدم المبعوث الدولي إلى اليمن، مارتن غيريفيث، تقريراً إلى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين المقبل، في لوكسمبورغ من أجل الحصول على دعم لخطته لإنهاء الأزمة اليمنية من خلال العودة لطاولة المفاوضات.