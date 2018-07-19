ميليشيات إيران تنتشر في جنوب العراق للسيطرة على الاحتجاجات

انتشار كثيف لمليشيات الحشد الشعبي والفصائل المدعومة من إيران في جنوب العراق للسيطرة على الاحتجاجات الضخمة التي اندلعت في جنوب البلاد.

ناشطون تحدثوا عن حملة اعتقالات وتعذيب تنفذها كتائب إيرانية بلباس مدني ضد المحتجين، أمر ساهم في انخفاض مستوى الاحتجاجات ضد الحكومة العراقية والأحزاب الموالية لإيران.

ولا تبدو طهران بأحسن حال من الأحزاب المدعومة منها في العراق، فقد اعترفت صحيفة اعتماد الإيرانية بأن النفوذ الإيراني وصل إلى نهايته في العراق، وبحسب التقرير الذي نشره المعهد الدولي للدراسات الإيرانية أكدت فيه تغير نظرة المواطن العراقي إلى إيران، وأشارت الصحيفة إلى أن الرأي العامّ العراقي ينظر بسلبية إلى الدور الذي تلعبه طهران في العراق.

وفي أول تعليق له على الإحتجاجات التي تجتاح الجنوب دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عبر تويتر الكتل السياسية الفائزة في الإنتخابات الى وقف عملية المشاورات والحوارات حول تشكيل الحكومة الى حين تلبية مطالب المتظاهرين الحقة.

بدورها أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت دعم واشنطن للتظاهرات السلمية مبدية تفهما لمطالب المحتجين على عدم وجود الماء والكهرباء والخدمات الأخرى.