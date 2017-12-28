ميلان يستفيق ويطيح بإنتر من ربع نهائي كأس إيطاليا

نجح ميلان في أن ينتقم لخسارته في ديربي الدوري، بفوزه على إنتر في ربع نهائي كأس إيطاليا، بهدف المهاجم باتريك كوتروني في الدقيقة 110، وذلك بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وهدد ميلان مرمى إنتر في البداية عبر ضربة رأسية من جياكومو بونافينتورا أبعدها هاندانوفيتش إلى ضربة ركنية.

وسجل إنتر هدفًا في الدقيقة 24، بعد أن لعب إيفان بيريسيتش كرة عرضية اصطدمت بالحارس أنطونيو دونّاروما وسكنت الشباك، ولكن بعد استخدام تقنية الفيديو تم إلغاؤه بعد أن تبين أن ميلان سكرينيار مدافع النيراتزوري قد تداخل في الكرة وكان موجودًا في موقع تسلل.

و رد ميلان بفرصة محققة لسوسو بعد اختراق داخل منطقة الجزاء، وتسديدة أبعدها حارس النيراتزوري سمير هاندانوفيتش ببراعة في الدقيقة 28.

مع بداية الشوط الثاني أصيب أجنازيو أباتي ونزل مكانه دافيدي كالابريا، والذي بعد دخوله لعب عرضية داخل المنطقة لبونافينتورا ولكن الأخير سددها بعيدة عن الثلاث خشبات في الدقيقة 56.

وتألق أنطونيو دوناروما في التصدي لفرصة محققة من أمام جواو ماريو في الدقيقة 59 بعد صناعة رائعة من إيكاردي للكرة برأسه للاعب الوسط البرتغالي.

ورد ميلان بفرصة أخرى سنحت لبونافينتورا بعد عرضية من سوسو أبعدها هاندانوفيتش وتهيأت له لكنه سددها أعلى المرمى.

ظلت المباراة متوازنة وأقل كثافة على صعيد الفرص لفترة طويلة، حتى الدقيقة 80 الذي سدد فيها سوسو كرة يسارية رائعة ولكنها اصطدمت بالعارضة.

ورد إنتر بكرة وصلت لإيفان بيريسيتش على الجهة اليسرى ودخل بها لمنطقة الجزاء ولكنه في النهاية أطاح بها عاليًا.

ومرة أخرى كان أنطونيو دوناروما في الموعد للتصدي لتسديدة بيريسيتش في الدقيقة 86، وحاول كاندريفا إكمالها لكنها ذهبت للركنية لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وعند الدقيقة 103 نجح باتريك كوتروني في تسجيل الهدف الأول في المباراة بعد كرة رائعة من سوسو بيسراه، قابلها كوتروني بيمناه لتسكن شباك سمير هاندانوفيتش