ميسي يوجه رسالة لجماهير برشلونة

وجه الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، رسالة لجماهير الفريق الكتالوني، بعد عبور البلوجرانا لربع نهائي دوري الأبطال، على حساب تشيلسي الإنجليزي.

وفاز برشلونة، أمس الأربعاء، على ضيفه تشيلسي، بنتيجة 3-0، في إياب ثمن نهائي المسابقة القارية، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 1-1.

وقال ميسي، عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك “شكرا على إظهار الحب والترحيب والمساندة خلال المباراة، كانت ليلة رائعة”.

وكانت جماهير برشلونة، قد رفعت “تيفو” قبل مباراة تشيلسي، أمس، على ملعب الكامب نو، مكتوبًا عليها “يا رب أحفظ ميسي”.

وسجل ميسي، هدفين وصنع آخر لعثمان ديمبلي، في مباراة الأمس، التي شهدت دخول البرغوث، لنادي المئة هدف في التشامبيونزليج