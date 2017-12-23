ميسي يوجه رسالة لجماهير برشلونة بعد الكلاسيكو

وجه الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة، رسالة لجماهير الفريق الكتالوني بعد الفوز على ريال مدريد، بثلاثية نظيفة، اليوم السبت على ملعب “سانتياجو برنابيو” في الجولة الـ17 من الليجا.

وكان ميسي (30 عاما) قد سجل الهدف الثاني للبرسا في الكلاسيكو، من ركلة جزاء، ليواصل انفراده بلقب هدافي الليجا برصيد 15 هدفا.

وعزز ميسي من صدارته للقب الهداف التاريخي لمواجهات الكلاسيكو (25 هدفا)، إضافة لانفراده بلقب هدافي العام في أوروبا برصيد 54 هدفا بفارق هدف عن غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ووضع ميسي صورة احتفاله بهدفه في المباراة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وعلق قائلا: “من العظيم إنهاء هذا العام بفوز في الكلاسيكو.. عناق وعيد ميلاد سعيد للجميع”.

من جانبه احتفل الإسباني جيرارد بيكيه مدافع برشلونة أيضًا بطريقته الخاصة ونشر صورة لاحتفال الفريق الكتالوني في سانتياجو برنابيو على حسابه الشخصي في موقع “تويتر” وقال: “عيد ميلاد سعيد”.