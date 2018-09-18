ميسي يقود رباعية البرشا امام ايندهوفن وفوز مجنون للانتر على توتنهام‎

ضمن فعاليات المجموعة الثانية من منافسات ​دوري ابطال اوروبا​، حقق نادي ​برشلونة​ فوزاً مستحقاً امام خصمه ​ايندهوفن​ الهولندي وبواقع 4-0 على ارضية ملعب الكامب نو وكانت المباراة عصيبة على الفريق الكتالوني في البداية حيث نجح الفريق الهولندي من الحدّ من خطورة نجوم البرشا في اللقاء وبعدها تمكن البرغوث الارجنتيني ​ليونيل ميسي​ من بعثرة اوراق الفريق الهولندي حيث سجل ثلاثية في اللقاء ليقود فريقه لتحقيق الفوز ونقاط المباراة الثلاث.

وفي مباراة اخرى من نفس المجموعة، حقق نادي ​انتر ميلان​ الايطالي فوزاً قاتلاً امام خصمه ​توتنهام​ هوستبيرز الانكليزي على ارضية ملعب الجيوزيبي مياتزا وبواقع 2-1 وكانت المباراة تكتيكية في شوطها الاول قبل ان يفرض لاعبو السبيرز سيطرتهم على الشوط الثاني ولكن الحظ عاندهم في خطف اهداف اخرى ليتربص بهم ​ايكاردي​ وماتيا فيتشينو في الدقائق الاخيرة ويخطفا الفوز للنيراتزوري بطريقة مجنونة ونقاط المباراة الثلاث.