ميسي يقود رباعية البرشا امام ايندهوفن وفوز مجنون للانتر على توتنهام‎

ضمن فعاليات المجموعة الثانية من منافسات دوري ابطال اوروبا، حقق نادي برشلونة فوزاً مستحقاً امام خصمه ايندهوفن الهولندي وبواقع 4-0 على ارضية ملعب الكامب نو وكانت المباراة عصيبة على الفريق الكتالوني في البداية حيث نجح الفريق الهولندي من الحدّ من خطورة نجوم البرشا في اللقاء وبعدها تمكن البرغوث الارجنتيني ليونيل ميسي من بعثرة اوراق الفريق الهولندي حيث سجل ثلاثية في اللقاء ليقود فريقه لتحقيق الفوز ونقاط المباراة الثلاث.
وفي مباراة اخرى من نفس المجموعة، حقق نادي انتر ميلان الايطالي فوزاً قاتلاً امام خصمه توتنهام هوستبيرز الانكليزي على ارضية ملعب الجيوزيبي مياتزا وبواقع 2-1 وكانت المباراة تكتيكية في شوطها الاول قبل ان يفرض لاعبو السبيرز سيطرتهم على الشوط الثاني ولكن الحظ عاندهم في خطف اهداف اخرى ليتربص بهم ايكاردي وماتيا فيتشينو في الدقائق الاخيرة ويخطفا الفوز للنيراتزوري بطريقة مجنونة ونقاط المباراة الثلاث.
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