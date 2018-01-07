ميسي يعادل رقم غيرد مولر الاسطوري !

نجح نجم فريق برشلونة الاسباني ، الدولي الارجنتيني ليونيل ميسي باستكمال تألقه في عالم المستديرة و ذلك بعد تدونه رقماً مميزاً طال انتظاره في المستطيل الاخضر عقب افتتاحه للتسجيل في شباك ليفانتي عند الدقيقة الثانية عشر خلال منافسات الاسبوع الـ 18 من فعاليات الدوري الاسباني لكرة القدم .
و بهذا الهدف وصل ميسي الى هدفه رقم 365 هدفاً ضمن فعاليات الدوري الاسباني في ظهوره رقم 400 بقميص البارسا بالمسابقة ليعادل رغم الدولي الالماني السابق غيرد مولر كافضل هداف مع فريقه في دوري من الدوريات الاوروبية الكبرى
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