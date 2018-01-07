ميسي يعادل رقم غيرد مولر الاسطوري !

نجح نجم فريق ​برشلونة​ الاسباني ، الدولي الارجنتيني ​ليونيل ميسي​ باستكمال تألقه في عالم المستديرة و ذلك بعد تدونه رقماً مميزاً طال انتظاره في المستطيل الاخضر عقب افتتاحه للتسجيل في شباك ​ليفانتي​ عند الدقيقة الثانية عشر خلال منافسات الاسبوع الـ 18 من فعاليات ​الدوري الاسباني لكرة القدم​ .

و بهذا الهدف وصل ميسي الى هدفه رقم 365 هدفاً ضمن فعاليات الدوري الاسباني في ظهوره رقم 400 بقميص البارسا بالمسابقة ليعادل رغم الدولي الالماني السابق ​غيرد مولر​ كافضل هداف مع فريقه في دوري من ​الدوريات الاوروبية​ الكبرى