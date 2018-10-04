ميسي يضيء ملعب ويمبلي ويُسقط توتنهام وفوز الانتر وبورتو

ضمن فعاليات المجموعة الثانية من منافسات دوري ابطال اوروبا، حقق نادي برشلونة الاسباني فوزاً مثيراً امام خصمه توتنهام هوستبيرز الانكليزي وبواقع 4-2 على ارضية ملعب ويمبلي وتألق النجم ليونيل ميسي بتمريراته الرائعة وتوغلاته الساحرة ليربك دفاعات الفريق الانكليزي وكانت المباراة قوية ومفتوحة من الجانبين ونجح الفريق الكتالوني من استغلال الفرص التي سنحت لهم بالرغم من معاندة القائم للنجم ليونيل ميسي في مناسبتين ولكن البرغوث الارجنتيني نجح في خطف ثنائية في اللقاء وبهذا الفوز حقق البرشا فوزه الثاني في هذه المجموعة.
وفي مباراة اخرى ومن ضمن نفس المجموعة، حقق نادي انتر ميلان الايطالي فوزاً مهماً خارج قواعده امام ايندهوفن الهولندي وبواقع 2-1 في مباراة كبيرة قدمها ابناء المدرب لوتشيانو سباليتي والذي عادوا الى اجواء اللقاء بعد تأخرهم بهدف لينجحوا في معادلة النتيجة وخطف هدف الفوز ونقاط المباراة الثلاث.
وضمن فعاليات المجموعة الرابعة من منافسات دوري ابطال اوروبا، حقق نادي بورتو البرتغالي فوزاً مهماً امام خصمه التركي غلطة سراي وبواقع 1-0 ليحقق الفريق البرتغالي فوزه الاول في المجموعة .
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