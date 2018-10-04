ميسي يضيء ملعب ويمبلي ويُسقط توتنهام وفوز الانتر وبورتو

ضمن فعاليات المجموعة الثانية من منافسات دوري ابطال اوروبا، حقق نادي ​برشلونة​ الاسباني فوزاً مثيراً امام خصمه ​توتنهام​ هوستبيرز الانكليزي وبواقع 4-2 على ارضية ملعب ويمبلي وتألق النجم ​ليونيل ميسي​ بتمريراته الرائعة وتوغلاته الساحرة ليربك دفاعات الفريق الانكليزي وكانت المباراة قوية ومفتوحة من الجانبين ونجح ​الفريق الكتالوني​ من استغلال الفرص التي سنحت لهم بالرغم من معاندة القائم للنجم ليونيل ميسي في مناسبتين ولكن البرغوث الارجنتيني نجح في خطف ثنائية في اللقاء وبهذا الفوز حقق ​البرشا​ فوزه الثاني في هذه المجموعة.

وفي مباراة اخرى ومن ضمن نفس المجموعة، حقق ​نادي انتر ميلان الايطالي​ فوزاً مهماً خارج قواعده امام ​ايندهوفن​ الهولندي وبواقع 2-1 في مباراة كبيرة قدمها ابناء المدرب ​لوتشيانو سباليتي​ والذي عادوا الى اجواء اللقاء بعد تأخرهم بهدف لينجحوا في معادلة النتيجة وخطف هدف الفوز ونقاط المباراة الثلاث.

وضمن فعاليات المجموعة الرابعة من منافسات دوري ابطال اوروبا، حقق ​نادي بورتو البرتغالي​ فوزاً مهماً امام خصمه التركي ​غلطة سراي​ وبواقع 1-0 ليحقق الفريق البرتغالي فوزه الاول في المجموعة .