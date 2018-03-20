ميسي يصل مانشستر للانضمام إلى معسكر الأرجنتين

انضم اليوم نجم برشلونة، ليونيل ميسي، إلى معسكر المنتخب الأرجنتيني، الذي يستعد لوديتي إيطاليا وإسبانيا يومي 23 و27 من الشهر الجاري على الترتيب، ضمن الاستعداد لمونديال روسيا 2018.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الأرجنتيني بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطعا مصورا لوصول ميسي، قائد المنتخب، لمدينة مانشستر، للانضمام إلى بعثة التانجو.

وعلق على الفيديو: “ميسي يصل للانخراط في معسكر التانجو.. مرحبا بالقائد”.

وتقول صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، إن ميسي قدم لمانشستر، بطائرة خاصة من أجل الانضمام لبعثة التانجو والتدرب في المدينة الرياضية لمانشستر سيتي.