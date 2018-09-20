ميسي يرفض مجدداً العودة الى المنتخب الارجنتيني

رفض الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد نادي ​برشلونة​ الإسباني مجدداً العودة الى صفوف منتخب بلاده، وذلك خلال فترة التوقف الدولي المقبلة .

وكشفت صحيفة الموندو ديبورتيفو الاسبانية : ميسي لن يذهب للتانغو خلال فترة التوقف الدولي ، حالياً تركيزه منصب على برشلونة .

واضافت الصحيفة الإسبانية :” ميسي سيغيب عن مواجهة البرازيل والارجنتين في المملكة العربية السعودية “.

وابتعد ميسي عن راقصي التانغو بعد الخروج مبكراً من مونديال روسيا 2018 .

يذكر ان ميسي قاد برشلونة لتحقيق الفوز على ​ايندهوفن​ في اولى جولات ​دوري الابطال​ بتسجيله هاتريك .