ميسي يرفض مجدداً العودة الى المنتخب الارجنتيني

رفض الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد نادي برشلونة الإسباني مجدداً العودة الى صفوف منتخب بلاده، وذلك خلال فترة التوقف الدولي المقبلة .
وكشفت صحيفة الموندو ديبورتيفو الاسبانية : ميسي لن يذهب للتانغو خلال فترة التوقف الدولي ، حالياً تركيزه منصب على برشلونة .
واضافت الصحيفة الإسبانية :” ميسي سيغيب عن مواجهة البرازيل والارجنتين في المملكة العربية السعودية “.
وابتعد ميسي عن راقصي التانغو بعد الخروج مبكراً من مونديال روسيا 2018 .
يذكر ان ميسي قاد برشلونة لتحقيق الفوز على ايندهوفن في اولى جولات دوري الابطال بتسجيله هاتريك .
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