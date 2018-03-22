ميسي يتفوق على كريستيانو رونالدو في إحصائية جديدة

أبرزت إحصائية جديدة، تفوقا للأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، على غريمه التقليدي البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد.

وفي ظل الصراع على الألقاب الفردية والجماعية، أبرزت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، الصادرة من كتالونيا، إحصائية أظهرت أن ميسي يتفوق على رونالدو بـ “اللعب النظيف”، حيث حصل ميسي على بطاقة حمراء واحدة، مقابل 10 بطاقات للدون البرتغالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن البطاقة الوحيدة، لنجم برشلونة طوال مشواره في الملاعب، جاءت عام 2005، في لقاء ودي لمنتخب بلاده “التانجو”، أمام بلغاريا حيث طرد في الدقيقة 65 بعدما تشابك مع الخصم بسبب مسكه من القميص.

وبعد أن أشهر الحكم في وجهه البطاقة الحمراء؛ خرج ميسي من الملعب باكيا.

في المقابل، فإن النجم البرتغالي، لديه تاريخ طويل مع البطاقات الحمراء، فخلال تواجده في مانشستر يونايتد الإنجليزي، حصل على 4 بطاقات حمراء في الفترة بين 2004 حتى 2008 من بينهم بطاقتين في الديربي أمام مانشستر سيتي.

أما مع ريال مدريد، فتحصل على 6 بطاقات حمراء منذ 2009 حتى البطاقة الحمراء الأخيرة في مباراة ذهاب كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة مطلع الموسم الحالي.

وأشهر الحكام البطاقة الحمراء في وجه رونالدو في مباريات مانشستر يونايتد أمام كلا من: أستون فيلا 2004، مانشستر سيتي 2006، بورتسموث 2007، مانشستر سيتي 2008.

وفي مباريات ريال مدريد حصل عليها أمام كلا من: ألميريا 2009، مالاجا 2010، أتلتيكو مدريد 2013، أتلتيك بيلباو 2014، قرطبة 2015، برشلونة 2017.

وجاء سجل “صاروخ ماديرا” خاليا من الطرد مع منتخب بلاده البرتغال.

ويتساوي نجما برشلونة وريال مدريد في عدد مرات الفوز بالكرة الذهبية، برصيد 5 مرات لكل منهما.