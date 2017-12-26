ميسي يتفوق على رونالدو ونيمار

تصدر النجم الارجنتيني ​ليونيل ميسي​ قائمة صحيفة “الغارديان” الإنكليزية لأفضل اللاعبين في العالم لعام 2017، متفوقا على الثنائي البرتغالي ​كريستيانو رونالدو​ البرازيلي ​نيمار دا سيلفا​ على التوالي.

وشارك في الاستفتاء الذي أعدته الصحيفة 169 خبيرًا من 63 دولة مختلفة من أجل اختيار أفضل 100 لاعب في العالم لعام 2017، ومن بين المشاركين في التصويت لاعبين سابقين مثل ​رونالدو نازاريو​ و​كريسبو وزانيتي​ و​باتريك أندرسون​.

وبرز في المركزين الحادي عشر والثاني عشر ثنائي ​ريال مدريد​ ​سيرجيو راموس​ وإيسكو ألاركون.

قائمة العشرة الأوائل بحسب صحيفة “الغارديان”

1. ليونيل ميسي

2. كريستيانو رونالدو

3. نيمار

4. ​كيفن دي بروين​

5. ​هاري كين​

6. ​لوكا مودريتش​

7. ​روبرت ليفاندوفسكي​

8. ​كيليان مبابي​

9. ​توني كروس​

10. ​إيدين هازارد​