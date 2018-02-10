ميسي وسواريز لمدربهما: هذا اللاعب لا يستحق قميص برشلونة

انضم الأوروغوياني لويس سواريز نجم برشلونة إلى زميله ليونيل ميسي وطالبوا مدربهم إرنسيتو فالفيردي بإبعاد اللاعب البرتغالي أندريه غوميش بعد مستوياته السيئة التي قدمها مع الفريق خلال الفترة التي أعقبت انتقاله إلى النادي الكاتالوني.

وبدأ غوميش أساسياً في مباراة إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا، لكنه لم يستطع تقديم الإضافة المنتظرة، والتقطت الكاميرات مدربه فالفيردي غاضباً بعد أكثر من قرار خاطئ ارتكبه اللاعب البرتغالي، قبل أن يدخل البرازيلي كوتينيو بديلاً له ويسجل هدفاً عقب دقائق من نزوله إلى أرض الملعب.

وقالت صحيفة “دياريو غول” الإسبانية إن سواريز وميسي توجها إلى مدربهما وطالبا بإبعاد غوميش من الفريق، وقالا له: أندريه لا يدعم خط الهجوم ولا يستطيع تغطية خط الدفاع، وقراراته داخل الملعب دائماً خاطئة وتمريراته مقطوعة.

وبحسب الصحيفة الإسبانية فإن فالفيريدي وافق على ما قاله نجما الفريق، مشيراً إلى أنه حاول كثيراً الاستفادة من قدرات غوميش لكن الأخير لم ينجح حتى الآن.

ويرى ثنائي خط الهجوم الشهير أن الفرص التي حصل عليها غوميش كان من الأفضل أن يتم منحها للاعبين آخرين قد يفيدون الفريق داخل الملعب، خلافاً للاعب البرتغالي الذي يبدو تائهاً داخل الملعب، ولم يستطع وضع بصمة واضحة له في مشواره مع برشلونة منذ انتقاله إلى صفوفه في صيف 2016.

ومنح فالفيردي اللاعب البرتغالي الفرصة في 22 مباراة خلال جميع البطولات التي شارك بها برشلونة هذا الموسم، لكن غوميش لم يستطع سوى تسجيل هدف واحد في كأس ملك إسبانيا بينما فشل بتقديم أي تمريرة حاسمة لبقية لاعبي برشلونة.

وانتقل غوميش إلى برشلونة قادماً من فالنسيا مقابل 35 مليون يورو ثابتة، إضافة إلى 20 مليون يورو متغيرة، تتضمن مبالغ معينة يتحصل عليها ناديه السابق في حال فوزه بجائزة الكرة الذهبية والحصول على لقب دوري أبطال أوروبا.

المصدر: العربية