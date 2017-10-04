ميسي مصمم على جلب دي ماريا الى برشلونة

كشفت تقارير صحف انكليزية ان ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الاسباني قد حث ادارة الفريق على التعاقد مع الدولي الارجنتيني انخيل دي ماريا خلال الانتقالات الشتوية المقبلة .
واوضحت صحيفة ديلي ستار الإنكليزية نقلاً عن صحف اسبانية ان ميسي قد طالب إدارة البارشا بضم دي ماريا في الميركاتو المقبل .
وكان ميسي قد دفع الادارة لضم دي ماريا الا ان الصفقة فشلت في اللحظات الاخيرة من الميركاتو الصيفي المنصرم .
يذكر ان برشلونة يفتقد لخدمات الدولي الفرنسي الشاب عثمان ديمبيلي الذي تعرض لاصابة ستبعده عن صفوف الفريق لحوالي 4 اشهر .
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