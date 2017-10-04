ميسي مصمم على جلب دي ماريا الى برشلونة

كشفت تقارير صحف انكليزية ان ليونيل ميسي نجم نادي ​برشلونة​ الاسباني قد حث ادارة الفريق على التعاقد مع الدولي الارجنتيني انخيل ​دي ماريا​ خلال الانتقالات الشتوية المقبلة .

واوضحت صحيفة ديلي ستار الإنكليزية نقلاً عن صحف اسبانية ان ميسي قد طالب إدارة البارشا بضم دي ماريا في الميركاتو المقبل .

وكان ميسي قد دفع الادارة لضم دي ماريا الا ان الصفقة فشلت في اللحظات الاخيرة من الميركاتو الصيفي المنصرم .

يذكر ان برشلونة يفتقد لخدمات الدولي الفرنسي الشاب عثمان ديمبيلي الذي تعرض لاصابة ستبعده عن صفوف الفريق لحوالي 4 اشهر .