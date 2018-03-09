ميسي : سيرجي روبيرتو اصبح من ابرز اللاعبين في برشلونة

اعرب نجم نادي ​برشلونة​ الارجنتيني ​ليونيل ميسي​ عن سعادته الكبيرة بتواجد زميله في الفريق الاسباني ​سيرجي روبيرتو​ ، الذي نجح بالتوصل الى اتفاق مع الفريق الكتالوني لتجديد عقده . واضاف ميسي عبر حديث اذاعي ان سيرجي روبيرتو كان له دور كبير مع الفريق خلال الفترة الماضية . كما اشار ميسي الى انه سال سيرجي اذا ما كان سعيداً في المشاركة الى جانب الفريق الاول في اول مباراة له ، ليظهر سيرجي وجه غير سعيد ، قبل ان يلفت ميسي الى ان سيرجي اصبح اليوم من ابرز اللاعبين في ​البلوغرانا​ .