ميسي سيحضر توزيع جوائز الافضل رغم عدم ترشيحه للجائزة

قرر قائد ​نادي برشلونة​ الإسباني الدولي الأرجنتيني ​ليونيل​ ميسي التواجد في حفل ​الفيفا​ في العاصمة البريطانية لندن والذي سيتم فيه الإعلان عن صاحب جائزة الأفضل لعام 2018 .

ولم يتم ترشيح هداف برشلونة الاسباني للفوز بالجائزة إلا أنه سيكون من ضمن الحضور إذ أنه سيتواجد في تشكيلة العام التي يعلن عنها الفيفا.

المرشحون الثلاثة للفوز بجائزة الأفضل هم كريستيانو ​رونالدو​ من ​يوفنتوس الايطالي​ ولوكا مودريتش من ​ريال مدريد الاسباني​ ومحمد صلاح من ​ليفربول الانكليزي​.

يذكر ان رونالدو لم يحضر حفل جوائز ​الاتحاد الاوروبي​ التي فاز بالجائزة زميله السابق في ريال مدريد الكرواتي لوكا مودريتش