ميسي : سأعتزل اللعب دولياً في حال فشلت باحراز لقب كاس العالم

اشار نجم نادي ​برشلونة​ وقائد المنتخب ​الارجنتين​ي ​ليونيل ميسي​ الى انه سينهي مسيرته الدولية في حال فشل في الفوز مع منتخب بلاده بلقب ​كاس العالم​ 2018 ، حيث لفتت تقارير صحفية الى ان ميسي الذي يبلغ من العمر 30 عاماً يتطلع الى خوض فعاليات ​نهائيات كاس العالم​ التي ستقام في ​روسيا​ ، حيث يرغب باحراز اللقب بقوة ، بعد ان خسره في العام 2014 امام المنتخب الالماني في مباراة النهائي . واضاف ميسي انه يحلم باحرز اللقب في روسيا وان امانيه هي بان يعيش نفس التجربة بالوصول الى النهائي انما مع احراز الذهبية هذه المرة ، لافتاً الى انه يمكن للمنتخب ان يقوم بكل ما هو مطلوب منه ويفشل كما حدث مع منتخب بلاده في ​البرازيل​ .