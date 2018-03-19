ميسي : سأعتزل اللعب دولياً في حال فشلت باحراز لقب كاس العالم

اشار نجم نادي برشلونة وقائد المنتخب الارجنتيني ليونيل ميسي الى انه سينهي مسيرته الدولية في حال فشل في الفوز مع منتخب بلاده بلقب كاس العالم 2018 ، حيث لفتت تقارير صحفية الى ان ميسي الذي يبلغ من العمر 30 عاماً يتطلع الى خوض فعاليات نهائيات كاس العالم التي ستقام في روسيا ، حيث يرغب باحراز اللقب بقوة ، بعد ان خسره في العام 2014 امام المنتخب الالماني في مباراة النهائي . واضاف ميسي انه يحلم باحرز اللقب في روسيا وان امانيه هي بان يعيش نفس التجربة بالوصول الى النهائي انما مع احراز الذهبية هذه المرة ، لافتاً الى انه يمكن للمنتخب ان يقوم بكل ما هو مطلوب منه ويفشل كما حدث مع منتخب بلاده في البرازيل .
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