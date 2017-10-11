ميسي: تمنّيت الموت بعد هدف الإكوادور

أعرب قائد ​المنتخب الأرجنتيني​ ​ليونيل ميسي​ عن سعادته البالغة بعد أن قاد التانغو للتأهل إلى بطولة كأس العالم 2018 في روسيا الصيف المقبل بالفوز على حساب منتخب الإكوادور بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، مسجلاً نجم برشلونة ثلاثية فريقه، كاشفاً عن مشاعر سيئة جدا ألمت به بعد الهدف الأول المباغت للإكوادور في الثواني الأولى من المباراة.

وبعد إنتهاء اللقاء، صرّح ميسي للصحافيين قائلاً:” كنت خائفاً من عدم المشاركة في كأس العالم. حينما سجلت الإكوادور هدفها تمنيت لو أموت في تلك اللحظة. كان هناك الكثير من الأفكار السلبية التي عصفت بي في تلك الدقائق”.

وأضاف: ” نحن ركزنا على التأهل لكأس العالم لأن الأرجنتين فريق كبير جداً وجماهيرنا عانت بما فيه الكفاية، الآن نستطيع بناء فريق متحد للذهاب إلى كأس العالم. كان من الصعب جداً التأهل للمونديال خصوصاً بعد بدايتنا السيئة في اللقاء. لحسن حظنا أننا عدلنا النتيجة سريعاً”.