ميسي بعد خسارة الكرة الذهبية: الالقاب مع برشلونة اهم

كشف الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد نادي ​برشلونة​ الاسباني، أنه يسعى لنسيان فشله في تحقيق ​الكرة الذهبية​ هذا العام، ليحقق جميع الالقاب مع برشلونة.

وكان ميسي صاحب الخمس كرات ذهبية، قد احتل المركز الخامس في القائمة التي أعلنتها مجلة فرانس فوتبول أمس.

وقال ميسي:” لا أحب الخسارة وألعب كل مباراة من أجل الفوز، الفريق فوق كل شيء فردي”.

وأضاف:” عندما يبدأ الموسم اعمل جاهداً من اجل تحسين الجانب الفردي والجماعي، لذلك أريد الفوز بكل شيء”.

ويعيش ميسي موسماً مميزاً مع البرشا هذا الموسم، حيث سجل 15 هدف في 16 مباراة حتى الآن.

ويتصدر البلوغرانا ترتيب الدوري الاسباني، بفارق نقطة عن إشبيلية الثاني، وتأهل الى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.