ميسي : انا ورونالدو لن نصبح اصدقاء

كشف النجم الأرجنتيني لنادي برشلونة الاسباني ​ليونيل ميسي​ هوية أبرز منافسيه في صراع ​الكرة الذهبية​ بالنسخة القادمة .

وخلال تصريحات له ، قال ميسي :”هناك 4 لاعبين هم الأبرز لحصد الكرة الذهبية في النسخة القادمة”.

وأضاف :”​رونالدو​ و​سواريز​ و​نيمار​ و​مبابي​ هم الأبرز للمنافسة على لقب الكرة الذهبية ولكن الأمر يتوقف على من سيفوز بدوري الأبطال وبطولة الدوري وكأس العالم مع منتخب بلاده لأنها عناصر مهمة للفوز بالجائزة”.

وعن صداقته مع رونالدو ، انهى قائلاً :”لا أظن أنه يمكن أن نصبح أصدقاء، فالصداقة أساسها قضاء الوقت سويًا ومعرفة بعضنا البعض جيدًا ، نحن لا نتقابل سوى في الحفلات وهذا هو الوقت الوحيد الذي نتحدث فيه، علاقتنا جيدة لكنني لا أظن أننا من الممكن أن نصبح أصدقاء”.