ميسي : انا ورونالدو لن نصبح اصدقاء

كشف النجم الأرجنتيني لنادي برشلونة الاسباني ليونيل ميسي هوية أبرز منافسيه في صراع الكرة الذهبية بالنسخة القادمة .
وخلال تصريحات له ، قال ميسي :”هناك 4 لاعبين هم الأبرز لحصد الكرة الذهبية في النسخة القادمة”.
وأضاف :”رونالدو وسواريز ونيمار ومبابي هم الأبرز للمنافسة على لقب الكرة الذهبية ولكن الأمر يتوقف على من سيفوز بدوري الأبطال وبطولة الدوري وكأس العالم مع منتخب بلاده لأنها عناصر مهمة للفوز بالجائزة”.
وعن صداقته مع رونالدو ، انهى قائلاً :”لا أظن أنه يمكن أن نصبح أصدقاء، فالصداقة أساسها قضاء الوقت سويًا ومعرفة بعضنا البعض جيدًا ، نحن لا نتقابل سوى في الحفلات وهذا هو الوقت الوحيد الذي نتحدث فيه، علاقتنا جيدة لكنني لا أظن أننا من الممكن أن نصبح أصدقاء”.
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