ميسي “السيئ” يطرد 7 مدربين

قال المدرب الأرجنتيني ريكاردو كاروزو لومباردي إنّ قائد منتخب التانغو ليونيل ميسي “تسبب بإقالة سبعة مدربين”، معتبرا أنّ “البرغوث” يتعمد تقديم “أداء سيء” حتى يتخلص من مدرب المنتخب الحالي خورخي سامباولي.

وأضاف: “ميسي لا يهتم بأي شيء، يلعب بطريقة معاكسة تماما لما يريده المدرب، كما أنّه يريد دائما أن يكون محاطا باللاعبين الذين يحبهم، وليس بأفضل اللاعبين”.

من جانبه قال الفرنسي إيمانويل بيتي، لاعب برشلونة والمنتخب الفرنسي السابق، أنّ على ميسي أن “يشعر بالخجل”، وذلك بعد خسارة منتخب أمام نظيره الكرواتي.

وأضاف بيتي: “يجب أن يشعر ميسي بالخجل بدلا من السير ورأسه إلى الأسفل بدون رد فعل، عندما لا تسير الأمور بشكل جيد فهو لا يعرف كيف يتصرف”.

وأضاف: “أعتقد أنّ عليه أن يتدارك الأمور أكثر قليلا، ذلك يحدث مع برشلونة وشاهدنا هذا في دوري الأبطال ونرى ذلك الآن مع المنتخب”.