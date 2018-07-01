ميزة جديدة من إنستغرام.. هكذا تجعل قصصك راقصة

أعلنت منصة إنستغرام عن إضافة ميزة جديدة لقصصها تتمثل في ملصقات الموسيقى، تعمل بطريقة مماثلة لكيفية عمل الملصقات الأخرى داخل القصص، حيث تتيح للمستخدمين إمكانية تخصيص إبداعاتهم بسرعة عن طريق بضع نقرات فقط.

بات يرى المستخدم الآن عند قيامه بإضافة ملصق إلى صورة أو فيديو في قصته خيار ملصقات الموسيقى الجديدة.

وقالت إنستغرام إن الميزة الجديدة تحتوي على الآلاف من الأغاني المتاحة، كما أنها تعمل على إضافة مسارات وفنانين جدد كل يوم، ويمكن للمستخدم البحث عن أغنية معينة أو حسب الحالة الموسيقية أو النوع أو ما هو شائع، كما تتيح للمستخدم أيضًا التقديم السريع أو التراجع للعثور على جزء معين من الأغنية التي يريد إضافتها.

كما تسمح إنستغرام للمستخدم القيام باختيار أغنية قبل تسجيل مقطع فيديو لقصة ما، وذلك من خلال تحديد خيار “الموسيقى” الجديد عند فتح الكاميرا داخل التطبيق، ثم يمكن للمستخدم اختيار الأغنية أو الجزء الذي يريده، ثم يمكن تسجيل الفيديو، وستتم إضافة الموسيقى تلقائياً.

هذه الميزة تعمل بنظام التشغيل iOS فقط الآن، ولكنها ستصل قريبًا إلى نظام أندرويد.

(العربية)