ميركل في بيروت غدا بزيارة عمل تستمر يومين

تقوم المستشارة الالمانية انجيلا ميركل على راس وفد من رجال الاعمال بزيارة عمل الى لبنان تستمر يومين، تقابل خلالها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة الملكف سعد الحريري وتجري معهم محادثات تتناول الاوضاع السياسية العامة في لبنان والمنطقة وسبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

ويشمل برنامج الزيارة:

الخميس في 21 حزيران 2018

الساعة 18 الوصول الى مطار رفيق الحريري الدولي .

الساعة 18:20 استقبال رسمي في السراي الحكومي.

الساعة 18:30 محادثات الى عشاء عمل يقيمه الرئيس الحريري في السراي الحكومي .

الجمعة في 22 حزيران 2018

الساعة 11:45 زيارة الرئيس نبيه بري في عين التينة.

الساعة 12:30 تشارك المستشارة ميركل مع الرئيس الحريري في ندوة مشتركة بين رجال الاعمال اللبنانيين والالمان في السراي الحكومي.

الساعة 13:00 مؤتمر صحفي مشترك بين المستشارة ميركل والرئيس الحريري في السراي.

الساعة 13:30 غداء على شرف المستشارة ميركل في السراي الحكومي.

الساعة 15:00 زيارة رئيس الجمهورية في القصر الجمهوري في بعبدا.

الساعة 16:00 المغادرة عبر مطار رفيق الحريري الدولي.