ميركل تخطط لتحديد عدد اللاجئين إلى ألمانيا سنويا

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الاثنين، أنّ حزبها الاتحاد الديمقراطي المسيحي، وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي، قررا بدء مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، في 18 تشرين الأول الجاري، مستجيبة لحليفها في عدد محدود للاجئين المسموح لهم بدخول البلاد سنويا.

وجاء ذلك في مؤتمر صحافي عقدته ميركل مع رئيس حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي هورست سيهوفر في العاصمة برلين.

وأوضحت ميركل أنّ حزبها سيعقد لقاءً مع الحزب الديمقراطي الحر، ومسؤولي حزب الخضر، ومن ثمّ مع كافة الأحزاب في 20 من الشهر نفسه.

وأضافت أنها ستحاول التوافق مع قادة الأحزاب، حول عدد من المواضيع أهمها، التطورات الاقتصادية والسياسات الاجتماعية وكافة المسائل التي تهمّ المواطنين الألمان.

وأعلنت المستشارة الألمانية موافقتها على تحديد عدد اللاجئين الوافدين إلى البلاد بــ 200 ألف شخص سنويًا، وذلك تلبية لطلب حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي الذي يعد من أهم حلفاء “الديمقراطي المسيحي”.