حذرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، يوم الأربعاء، الرئيس الاميركي دونالد ترامب من خطر “حرب” تجارية إذا نفذت الولايات المتحدة تهديدها بفرض رسوم جمركية على وارداتها من السيارات الأجنبية.

وقالت ميركل، أمام مجلس النواب في برلين، إنّ الولايات المتحدة سببت أساسا “نزاعا تجاريا” بعدما رفعت الرسوم الجمركية المفروضة على الفولاذ والألومنيوم، ويمكن أن تسبب “حربا تجارية” حقيقية إذا فرضت رسوما على السيارات.

وفرضت إدارة ترامب تعريفات جمركية على واردات الصلب والألومنيوم القادمة من أوروبا، وتدرس إضافة تعريفات أخرى على واردات السيارات والشاحنات وقطع غيار السيارات.