ميراندا لكومباني: أنت خائف من مواجهة البرازيل

قال جواو ميراندا، قائد منتخب البرازيل في مباراة بلجيكا القادمة، إن تصريحات فينسنت كومباني قائد الأخير تأتي من أجل إخفاء الخوف من مواجهة “السامبا”.

وكان كومباني قد قال إن المنتخب البلجيكي لا يخاصمه النوم بسبب مواجهة منتخب البرازيل، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس العالم برصيد خمسة ألقاب، في المونديال الجمعة.

وأجاب ميراندا للصحافيين: ندرك أن هناك أنواعا عديدة من الاستفزازات، إنها طريقة لإخفاء خوفك. وأوضح: أعتقد أنها وسيلة لاكتساب الثقة وإخفاء الخوف. ينبغي على أي لاعب أن يعد نفسه جيدا، خاصة ضد المنتخب البرازيلي.

وتابع: يتعين على أي قائد للفريق مثل كومباني أن يظهر الثقة لزملائه، مثلما ينبغي على اللاعبين الأكثر خبرة إظهار الثقة من خلال أفعالنا مع زملائنا في الفريق.

المصدر العربية