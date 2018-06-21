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الحريري توجه إلى الأردن في زيارة خاصة لبضع ساعات للمشاركة في حفل قران أخيه
مراسلة المستقبل: تم الحديث خلال لقاء الحريري وميركل عن موضوع النزوح السوري وتداعياته على لبنان
مراسلة المستقبل: المحادثات خلال لقاء ميركل والحريري تركزت على برنامج الاستثمار بالبنى التحتية في سيدر
فرنسا تتأهل وتنهي مغامرة بيرو في المونديال
الحريري عن لقائه مع ميركل: أجواء اللقاء ممتازة
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مونديال 2018 : فرنسا تتأهل رسميا الى الدور الـ16
مونديال 2018 : فرنسا تتأهل رسميا الى الدور الـ16
فى:
21 يونيو 2018, 20:04
فى:
الأخبار
,
رياضة
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