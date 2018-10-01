“موناليزا” يابانية مصنوعة من الحلوى تدخل “غينس” للأرقام القياسية

بكل تأكيد، بأن الفنان الإيطالي «ليوناردو دافنشي»، أحد أعظم الفنانين في التاريخ وأكثرهم عبقرية، لم يكن يعرف أو خطر على باله يوماً، بأن لوحة الـ«موناليزا»، التي تعتبر من أعظم أعماله الفنية، وربما أعظم اللوحات حتى الآن في تاريخ الفن، والتي أثارت جدل وغريزة الكثير من الباحثين لدراستها واكتشاف أسرارها، لم يكن يخطر بباله أنه من الممكن أن تتحول إلى «لوحة من الحلوى» في إحدى المدن اليابانية.

وفي تفاصيل هذا الخبر الفريد من نوعه، بأن سكان مدينة «سوكا» اليابانية، الواقعة شمالي العاصمة «طوكيو»، تمكنوا من تحقيقي رقم قياسي عالمي جديد، عن طريق رسم لوحة الـ«موناليزا» الشهيرة، للفنان الإيطالي «ليوناردو دافنشي»، ولكن ليس بالريشة والألوان وقماش الـ«كانفس»، بل باستخدام حلوى يابانية معروفة في البلاد يتم صنعها من الأرز.

وبحسب ما نقله موقع «سبوتنيك sputnik»، أنه كان قد قام برسم لوحة «الموناليزا» هذه، ما يزيد عن 200 شخص من سكان المدينة اليابانية، حيث استخدموا حوالي 24 ألف قطعة حلوى يابانية شعبية تعرف باسم «سينبي»، وهي حلوى معروفة في البلاد ويتم صنعها من الأرز، تم طلاؤها بسبعة ألوان، ووصل طول اللوحة لحوالي 13 متراً وبعرض 9 أمتار تقريباً.

وصرح سكان مدينة «سوكا» اليابانية، الذين ساهموا برسم هذه اللوحة الضخمة، بأن الهدف الرئيسي من عملهم هو تشجيع السياحة في مدينتهم الصغيرة، بالإضافة للتعريف بحلوى «سينبي» المشهورة بها مدينتهم. وبعد أن تم تسجيل الرقم بموسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، قام القائمون على المشروع بتفكيكها، وإهداء الحضور قطعاً من اللوحة كتذكار.

المصدر: سيدتي