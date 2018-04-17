موسم أغويرو انتهى وعينه على اللحاق بالمونديال

كشف هداف فريق ​مانشستر سيتي​ الانكليزي ، الدولي الارجنتيني ​سيرجيو أغويرو​ خبر محزن لمحبي ​السيتي​ مؤكداً غيابه عن صفوف بطل ​البريميرليغ​ لهذا الموسم حتى نهاية الموسم بعد أن أبلغ عن اضطراره لاجراء عملية جراحية مستعجلة في الركبة.

وأكد الطاقم الطبي أن أغويرو سيخضع لجراحة هذا الأسبوع و بعدها سيتضح مدة غيابه واحتمالية مشاركته في ​المونديال​ من عدمه ، وتمنى المهاجم الأرجنتيني اللحاق بمونديال روسيا في حزيران المقبل وألا تطول مدة إصابته كي يساهم بتألق ​منتخب الارجنتين​ رفقة نجوم بلاده .