موسم أغويرو انتهى وعينه على اللحاق بالمونديال

كشف هداف فريق مانشستر سيتي الانكليزي ، الدولي الارجنتيني سيرجيو أغويرو خبر محزن لمحبي السيتي مؤكداً غيابه عن صفوف بطل البريميرليغ لهذا الموسم حتى نهاية الموسم بعد أن أبلغ عن اضطراره لاجراء عملية جراحية مستعجلة في الركبة.
وأكد الطاقم الطبي أن أغويرو سيخضع لجراحة هذا الأسبوع و بعدها سيتضح مدة غيابه واحتمالية مشاركته في المونديال من عدمه ، وتمنى المهاجم الأرجنتيني اللحاق بمونديال روسيا في حزيران المقبل وألا تطول مدة إصابته كي يساهم بتألق منتخب الارجنتين رفقة نجوم بلاده .
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