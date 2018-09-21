موسكو تتهم واشنطن بتهديد “الاستقرار العالمي”

ندد نائب لوزير الخارجية الروسي، الجمعة، بالعقوبات الجديدة للولايات المتحدة، خصوصا بحق هيئة صينية اشترت أسلحة روسية، معتبرا أنها تهدد “الاستقرار العالمي”، واتهم واشنطن بـ”اللعب بالنار”.

وصرح سيرغي ريابكوف في بيان “سيكون من الجيد أن يتذكروا وجود مبدأ مثل الاستقرار العالمي وهم يزعزعونه بشكل غير مسؤول”، مضيفا “من الغباء اللعب بالنار، لأنه يمكن أن يصبح خطيراً”.

وكانت واشنطن أعلنت، مساء الخميس، فرض عقوبات على هيئة تابعة للجيش الصيني اشترت طائرات مقاتلة وصواريخ أرض-جو من موسكو.

وهي المرة الأولى التي تستهدف فيها إدارة الرئيس دونالد ترمب بلدا غير روسيا بعقوبات بموجب قانون تم وضعه في الأساس لمعاقبة موسكو على ضمها القرم، إضافة إلى نشاطات أخرى.

كما أدرجت واشنطن في الوقت نفسه أسماء 33 مسؤولاً وكياناً عسكرياً واستخباراتياً روسياً على قائمتها السوداء التابعة لذلك القانون.

ورأى ريابكوف أنه توجد في الولايات المتحدة “متعة وطنية في اتخاذ إجراءات مناهضة لروسيا”، معتبرا أنها جولة العقوبات الستين ضد روسيا منذ 2011.

وأضاف “كل جولة عقوبات جديدة تظهر الغياب الكامل للنتائج المرجوة من قبل أعدائنا. إن اللوائح السوداء الأميركية تتضاعف، إنه أمر غريب”.

وبعد أن أكد أنه “لن يتمكن أحد من إملاء شروط على روسيا” دعا “مشغلي آلة العقوبات في واشنطن إلى الاطلاع على الأقل بشكل سطحي على التاريخ الروسي بهدف وقف التحرك بدون جدوى”.

وبين الشخصيات الجديدة التي أُدرجت على “اللائحة السوداء” الأميركية ايغور كوروبوف مدير جهاز الاستخبارات العسكرية الروسية، والمنظمة شبه العسكرية “فاغنر” وممولها يفغيني بريغوجين، وهو رجل أعمال مقرب من الرئيس فلاديمير بوتين.