موسكو تتهم واشنطن بالاعداد لضربة عسكرية على النظام

يمعن نظام الأسد وروسيا بقتل أهالي الغوطة الشرقية عبر قصف أحيائهم السكنية والحصيلة لا يمكن حصرها.

زملكا وكفربطنا كانتا شاهدتين على المجازر وسط نقص حاد في المواد الطبية.

حتى في أثناء رحلة الهرب باتجاه مناطق النظام عبر معبر حمورية، تساقطت القذائف على النازحين مما أدى الى مقتل ثلاثين على الأقل.

وأمام التهجير القسري وصل عدد النازحين الى خارج الغوطة منذ صباح السبت الى أكثر من سبعة آلاف شخص بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في الوقت الذي تقدمت فيه قوات الأسد وسيطرت على بلدتين استراتيجيتين هما سبقا وكفربطنا.

ووسط أوضاع إنسانية صعبة، نزح نحو 200 ألف مدني عن مدينة عفرين باتجاه محافظة حلب، الا أن النظام منعهم من دخول مناطق سيطرته، فيما سيطرت قوات غصن الزيتون على عدد من البلدات في الريف.

الى ذلك، تحدثت رئاسة الأركان الروسية عن تحضيرات اميركية لتوجيه ضربات ضد أهداف تابعة للنظام باستخدام الصواريخ المجنحة، متهمة واشنطن بتدريب مسلحين، جنوب سوريا، لتنفيذ استفزازات باستخدام أسلحة كيماوية حصلوا عليها تحت غطاء حمولات من المساعدات الإنسانية، على حد ما زعمت رئاسة الاركان الروسية.