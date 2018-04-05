موسكو تتهم واشنطن بافتعال الفوضى لإبقاء قواتها في سوريا

بعدما نشط النظام السوري في الايام القليلة الماضية على خط افراغ مدينة دوما من اهلها، عادت عمليات الاجلاء وتوقفت.

وقالت وسائل اعلام تابعة للنظام ان تعليق اجلاء السكان نتج عن خلافات داخل فصيل “جيش الإسلام”، مشيرة الى ان الحافلات التي دخلت دوما لنقل المهجرين عادت وغادرت بدون ركاب، في وقت ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسانى ان وقف عمليات الإجلاء نتج عن تدابير اتخذتها القوات التركية في المناطق التي يصل إليها مهجرو دوما، التي تعد آخر منطقة في الغوطة الشرقية لا تزال تحت سيطرة مقاتلي المعارضة.

ميدانيا، شن الطيران الروسي والتابع للنظام حملة قصف طالت مدن وبلدات ريف إدلب مما أدى الى مقتل وجرح عشرات المدنيين جراء تعمد استهداف المساجد والمدارس وخصوصا في المناطق التي استقبلت المهجرين.

من جانبه، اتهم وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف الولايات المتحدة بسعيها للمحافظة على الوضع الفوضوي في سوريا بهدف إبقاء سيطرتها وتبرير وجودها العسكري فيها إلى أجل غير مسمى.

وأكد لافروف، أن الانطباع العام يشير إلى أن إبقاء الأميركيين على الوضع السائد يخدم مصالحهم على المستويين الجيوسياسي والعالمي.