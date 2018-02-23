موسكو اختبرت أكثر من مئتي سلاح في سوريا

أعلن جنرال روسي أن بلاده اختبرت “أكثر من 200 نوع جديد من الأسلحة” في سوريا، وذلك في الوقت الذي تواجه فيه موسكو اتهامات بالمشاركة في القصف العنيف على آخر معاقل المعارضة قرب دمشق.

وصرح الجنرال فلاديمير شامانوف الذي يترأس لجنة نيابية مكلفة الدفاع أمام مجلس النواب، “لقد اختبرنا في دعمنا للشعب السوري أكثر من 200 نوع جديد من الأسلحة”.

وتابع شامانوف القائد السابق للمظليين والذي انتُخب نائباً “لقد أظهر ذلك فعالية الأسلحة الروسية أمام العالم أجمع”، وذلك في كلمة بمناسبة “يوم المدافعين عن الأمة”، في 23 شباط، كما نقلها موقع الحزب الحاكم “ادينايا روسيا”، إلا أن شامانوف لم يحدد ماهية الأسلحة أو متى تم اختبارها في ذلك البلد.

وتتهم الولايات المتحدة روسيا الحليف الرئيسي لسوريا بالمشاركة في الحملة العسكرية العنيفة التي ينفذها النظام السوري منذ 18 شباط على الغوطة الشرقية شرق دمشق والتي أوقعت أكثر من 400 قتيل من المدنيين بحسب المرصد السوري، إلا أن الكرملين نفى أي دور في الغارات، وكرر أن “المسؤولين عن الوضع في الغوطة الشرقية هم الذين يدعمون الإرهابيين الذين لا يزالون فيها. وكما تعلمون لا روسيا ولا سوريا ولا إيران هي جزء من هذه الفئة في البلاد”.

وأفاد مركز “فريق استخبارات النزاعات” الروسي للتحليل وصحيفة “كومرسانت”، نقلاً عن مصادر لم تسمها، أن مقاتلات جوية روسية من طراز “سوخوي” من الجيل الخامس نشرت الأربعاء في سوريا، ولم تؤكد وزارة الدفاع هذه المعلومات.

ويقوم الجيش الروسي منذ سنتين بحملة في سوريا بدأها في أيلول 2015 دعماً لرئيس النظام السوري بشار الأسد. وأدى ذلك إلى تغيير مسار النزاع المتعدد الجبهات.