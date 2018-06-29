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موسكو: اجتماع جديد في سوتشي وفق صيغة أستانا أواخر تموز
موسكو: اجتماع جديد في سوتشي وفق صيغة أستانا أواخر تموز
فى:
29 يونيو 2018, 10:16
فى:
أخر الأخبار
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موسكو: اجتماع جديد في سوتشي وفق صيغة أستانا أواخر تموز
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