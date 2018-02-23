مورينيو يلقي اللوم على الطاقم الطبي بسبب هيريرا

القى المدرب البرتغالي لنادي مانشستر يونايتد الانكليزي ​جوزيه مورينيو​ اللوم على الطاقم الطبي بالنادي ، والذي اكد له ان اللاعب ​اندير هيريرا​ اصبح جاهزاً لمواجهة ​اشبيلية​ الاسباني .

وكان اللاعب الإسباني قد تعرض لإصابة في وقتٍ سابق قبل أن يعود ويشارك في التشكيلة الأساسية للفريق أمام ​إشبيلية​ لتتجدد الإصابة ويتم استبداله عقب مرور 17 دقيقة فقط على بداية المباراة .

وخلال تصريحات له ، قال السبيشل وان :”لقد تعرض لإصابة أبعدته عن آخر مباراتين للفريق، لقد أكد الطاقم الطبي أنه أصبح سليماً بنسبة 100% ويمكنه خوض المباراة”.