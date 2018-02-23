مورينيو يلقي اللوم على الطاقم الطبي بسبب هيريرا

القى المدرب البرتغالي لنادي مانشستر يونايتد الانكليزي جوزيه مورينيو اللوم على الطاقم الطبي بالنادي ، والذي اكد له ان اللاعب اندير هيريرا اصبح جاهزاً لمواجهة اشبيلية الاسباني .
وكان اللاعب الإسباني قد تعرض لإصابة في وقتٍ سابق قبل أن يعود ويشارك في التشكيلة الأساسية للفريق أمام إشبيلية لتتجدد الإصابة ويتم استبداله عقب مرور 17 دقيقة فقط على بداية المباراة .
وخلال تصريحات له ، قال السبيشل وان :”لقد تعرض لإصابة أبعدته عن آخر مباراتين للفريق، لقد أكد الطاقم الطبي أنه أصبح سليماً بنسبة 100% ويمكنه خوض المباراة”.
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