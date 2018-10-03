مورينيو يعترف بوجود مشاكل عديدة في صفوف فريقه

اوضح المدير الفني لنادي ​ مانشستر يونايتد ​ البرتغالي جوزيه ​ مورينيو ​ ان فريقه يعاني من مشاكل عدة وخصوصا وهو لا يمتلك اللاعبين الذين يستطعون بناء اهجمات من الخلف وذلك بعد تعادل الفريق بنتيجة سلبية مع ​ فالنسيا ​ في الجولة الثانية من منافسات ​ دوري أبطال أوروبا ​.

وخلال مؤتمره الصحفي قال: “يوجد العديد من الامور الذي من الصعب التحدث عنها أعتقد أن لديكم أسباب كافية لانتقادي”.وأضاف: “الموسم الماضي كان استثنائيا. حصدنا المركز الثاني في ​الدوري الانكليزي​ ووصلنا إلى نهائي ​كأس إنكلترا​. لن أقول أكثر من ذلك”.

وتابع: “رفعنا مستوانا وتركيزنا رغم حقيقة أنه لا يوجد لدينا اللاعبين الذين يملكون الحدّة الكافية”.

وعن نتيجة التعادل امام فالنسيا قال: “كنا على علم اننا لن يكون لدينا 20 فرصة سانحة للتسجيل. نعرف أيضا أن مهاجمينا ليسوا في أفضل مستوياتهم الفردية هذه ليس نتيجة سيئة أو جيدة، سيكون جيّدا جدّا للفريق لو استطعنا التغلّب على نيوكاسل في المباراة المقبلة”.

وفي نهاية الحديث قال:”الفريق لا يملك اللاعبين القادرين على المساعدة في بناء الهجمات من الخلف فهناك بعض اللاعبين لا يملكون القدرات الفردية التي تساعدهم على ذلك”.