مورينيو يضع قائمة من 5 أسماء لإصلاح خط دفاعه

وضع مدرب مانشستر يونايتد، جوزيه مورينيو، قائمة مختصرة لخمس لاعبين للمساعدة في إصلاح مشاكله الدفاعية.
ولم يتمكن مدرب اليونايتد من تقوية خط دفاعه طوال الموسم. وقد عانى إيريك بيلي وفيل جونز من الإصابة، في حين أن كريس سمالينغ وفيكتور ليندلوف كانا محبطين.
واضطر مورينيو أيضا للتعاقد مع أشلي يونغ في مركز الظهير الأيسر، حيث بدا مستقبل لوك شاو في النادي متقلبًا بشكل متزايد.
رافاييل فاران، توبي الدرويرد، صموئيل اومتيتي، داني روز وجوزيه جايا، كلهم على قائمة ذي الـ 55 عاما.
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