مورينيو يضع قائمة من 5 أسماء لإصلاح خط دفاعه

وضع مدرب ​مانشستر يونايتد​، ​جوزيه مورينيو​، قائمة مختصرة لخمس لاعبين للمساعدة في إصلاح مشاكله الدفاعية.

ولم يتمكن مدرب اليونايتد من تقوية خط دفاعه طوال الموسم. وقد عانى ​إيريك بيلي​ و​فيل جونز​ من الإصابة، في حين أن ​كريس سمالينغ​ و​فيكتور ليندلوف​ كانا محبطين.

واضطر مورينيو أيضا للتعاقد مع ​أشلي يونغ​ في مركز الظهير الأيسر، حيث بدا مستقبل لوك شاو في النادي متقلبًا بشكل متزايد.

​رافاييل فاران​، توبي الدرويرد، صموئيل ​اومتيتي​، ​داني روز​ وجوزيه جايا، كلهم على قائمة ذي الـ 55 عاما.