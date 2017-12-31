مورينيو يستهدف لاعب برشلونة المغضوب عليه

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم السبت، أن جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، يرغب في ضم لاعب برشلونة، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

ووفقًا لصحيفة “ميرور” البريطانية، فإن “الشياطين الحمر” سيحاولون التعاقد مع الدولي البرتغالي، أندريه جوميز، الذي لا يشارك كثيرًا مع الفريق الكتالوني.

ولا يحظَ جوميز بالدعم الجماهير في برشلونة، إذ تلقى انتقادات عديدة منذ وصوله إلى قلعة “كامب نو”، بعدما قدم مستوى أقل مما كان يقدمه مع فريقه السابق، فالنسيا.

وأكدت الصحيفة أن مانشستر يونايتد، مستعد لدفع ما يقارب 35 مليون يورو، من أجل التعاقد مع جوميز.

وأشارت إلى أن في ظل الوصول المحتمل، لنجم ليفربول، فيليب كوتينيو، فإن إدارة البارسا قد توافق على رحيل جوميز، إلى اليونايتد، لكنها ربما تطلب من إدارة الأخير، رفع قيمة العرض، من أجل إتمام الصفقة.

ويسعى اليونايتد لتدعيم صفوفه، خلال الميركاتو الشتوي، في ظل تذمر مدربه، جوزيه مورينيو، من ضعف إنفاق النادي، مقارنةً بغريمه، مانشستر سيتي.