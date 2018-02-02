مورينيو يريد فيدال من بايرن ميونيخ

ذكرت صحيفة “مانشستر إيفينينغ نيوز” ان مدرب فريق ​مانشستر يونايتد​ الإنكليزي، ​جوزيه مورينيو​، حدد هدفه الاول الذي سيسعى الى التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت ان المدرب البرتغالي يضع ضمن أولوياته للموسم المقبل تدعيم خط الوسط، عبر التعاقد مع التشيلياني ​أرتورو فيدال​، من ​بايرن ميونيخ​ الألماني، الذي سيخلف المخضرم ​مايكل كاريك​ المزمع على الاعتزال في نهاية الموسم.

ويرى مورينيو أن فيدال هو اللاعب المناسب لدعم خط الوسط، علما أنه سبق له ان لعب من قبل مع الوافد الجديد ألكسيس سانشيز في منتخب تشيلي، ومع الفرنسي بول بوغبا في ​يوفنتوس​ الإيطالي.