مورينيو يدفع مانشستر يونايتد الى ضم ثنائي بايرن ميونيخ

يلاحق مدرب ​مانشستر يونايتد​ الانكليزي، ​جوزيه مورينيو​، ثنائي ​بايرن ميونيخ​ ​روبرت ليفاندوفسكي​ و​تياغو الكانتارا​.

وتقول صحيفة “إندبندنت” إن بايرن يدعي أنه منفتح على بيع الثنائي.

ويوازن بايرن ميونيخ ما إذا كان سيحاول أن ينطلق من المدهش.

ويعتبر المهاجم البولندي ليفاندوفسكي لاعبا كبيرا في تصنيف اليونايتد، رغم أن عمالقة ​الدوري الممتاز​ سيواجهون معركة كبيرة لتوقيعه، كون النجم البالغ من العمر 29 عاما، مطلوب أيضا من قبل ​ريال مدريد​ وتشيلسي.

في هذه الأثناء، كاد تياغو البالغ من العمر 27 عامًا ينتقل إلى أولد ترافورد في عام 2013. وكان من المقرر أن يأتي الإسباني إلى ​إنكلترا​ حتى أقنعه النداء الأخير من ​بيب غوارديولا​ بالانضمام إلى بايرن ميونيخ بدلاً من ذلك.