مورينيو محبط من نتيجة التعادل أمام وولفرهامبتون

عبر المدير الفني لفريق ​مانشستر يونايتد​ ​جوزيه مورينيو​ عن احباطه من الخروج بتعادل أمام فريق ​وولفرهامبتون​، ضمن الجولة السادسة من منافسات بطولة ​الدوري الانكليزي الممتاز​ “بريميرليغ”.

وقال مورينيو في حديث صحافي: “قد يبدو ذلك تناقضًا إلا أنني محبط من مباراة اليوم أكثر مما كنت بعد مباراة توتنهام (خسر اليونايتد حينها 3-0)، مستوى غير جيد، نتيجة غير جيدة. نتيجة عادلة استحقها الوولفز”.

أضاف: “توقعت من فريقي أن يقدّم أداءً أفضل مما قدّم خلال مباراة اليوم، فريق وولفرهامبتون جاء ليلعب مباراة عمره وفريق آخر جاء للاسترخاء”.