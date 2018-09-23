مورينيو محبط من نتيجة التعادل أمام وولفرهامبتون

عبر المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو عن احباطه من الخروج بتعادل أمام فريق وولفرهامبتون، ضمن الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري الانكليزي الممتاز “بريميرليغ”.
وقال مورينيو في حديث صحافي: “قد يبدو ذلك تناقضًا إلا أنني محبط من مباراة اليوم أكثر مما كنت بعد مباراة توتنهام (خسر اليونايتد حينها 3-0)، مستوى غير جيد، نتيجة غير جيدة. نتيجة عادلة استحقها الوولفز”.
أضاف: “توقعت من فريقي أن يقدّم أداءً أفضل مما قدّم خلال مباراة اليوم، فريق وولفرهامبتون جاء ليلعب مباراة عمره وفريق آخر جاء للاسترخاء”.
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