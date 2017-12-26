مورينيو متفائل قبل مواجهة بيرنلي

أمل المدير الفني البرتغالي لفريق ​مانشستر يونايتد​ ​جوزيه مورينيو​ أن يقدم فريقه أداء جيدا أمام ​بيرنلي​ كما فعل خلال لقاء ​ليستر سيتي​، وذلك عشية المباراة المرتقبة بين الفريقين ب​الدوري الانكليزي الممتاز​ “​بريميرليغ​”.

وقال مورينيو في مؤتمر صحافي: “آمل بأن نقدّم مستوىً ممتازًا كما لعبنا أمام ليستر سيتي. سنفوز بتسع مباريات من أصل عشرة لقاءات إن لعبنا بنفس مستوانا أمام ليستر. وسنكسب بنتيجة ثلاثة أو أربعة مقابل لا شيء”.

أضاف: “ما حدث أمام ليستر هو مثال لعدم القدرة على توقع كرة القدم. لكن لا أعتقد بأن ذلك يحدث عادةً عندما تلعب بشكل ممتاز حيث أن المتوقع أن تخسر النقاط عندما لا تقدم مستويات جيدة. خلقنا فرصًا كثيرة ولكن يجب عليك تسجيل الأهداف فصناعة الفرص لوحدها لا تكفي”.

ختم بالقول:”يوجد جانب إيجابي وآخر سلبي لمباريات فترة الأعياد. شخصيًا أتعامل مع مباراة الغد بكل سرور. أشعر بأننا نقدم شيئًا للناس فالعوائل تأتي لمتابعة المباراة ويحب مختلف الناس حول العالم كرة القدم، لذا ينتابني شعور جيد”.