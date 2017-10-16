مورينيو لن يعتزل في مانشستر ويغازل باريس سان جرمان

اكد السبيشيل وان البرتغالي جوزيه مورينيو ان مهمته مع مانشستر يونايتد الانكليزي لن تكون الاخيرة في عالم التدريب مؤكدا انه لن يعتزل التدريب بعد انتهاء مهمته في الاولد ترافورد كونه يبحث عن منافسة جديدة .
مورينييو متحدثا للتلفزيون الفرنسي قال : لقد قلت سابقا انني اتمنى ان ادرب منتخب البرتغال قبل ان اعتزل ولما لا تدريب باريس سان جيرمان ستكون مغامرة ممتازة .
واكد البرتغالي لبرنامج تيليفوت الفرنسي ان عندما طلب ابنه ان يشاهد مباراة ذهب الى باريس حيث توجد المتعة والمواهب ولم يشاهد لقاء في مانشستر فلما لا مغامرة في باريس ؟
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