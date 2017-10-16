مورينيو لن يعتزل في مانشستر ويغازل باريس سان جرمان

اكد السبيشيل وان البرتغالي جوزيه ​مورينيو​ ان مهمته مع مانشستر يونايتد الانكليزي لن تكون الاخيرة في عالم التدريب مؤكدا انه لن يعتزل التدريب بعد انتهاء مهمته في الاولد ترافورد كونه يبحث عن منافسة جديدة .

مورينييو متحدثا للتلفزيون الفرنسي قال : لقد قلت سابقا انني اتمنى ان ادرب منتخب البرتغال قبل ان اعتزل ولما لا تدريب باريس سان جيرمان ستكون مغامرة ممتازة .

واكد البرتغالي لبرنامج تيليفوت الفرنسي ان عندما طلب ابنه ان يشاهد مباراة ذهب الى باريس حيث توجد المتعة والمواهب ولم يشاهد لقاء في مانشستر فلما لا مغامرة في باريس ؟