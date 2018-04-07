مورينيو : لسنا فريقا سيئا وهنأت غوارديولا باللقب مسبقاً

كشف المدير الفني البرتغالي لفريق ​مانشستر يونايتد​ الانكليزي ، ​جوزيه مورينيو​ أنه لم يكن سعيداً بعد تأخر فريقه بثنائية نظيفة في نهاية الشوط الاول ، لكنه أكد أن لاعبيه قاتلوا و قلبوا الطاولة ليحرزوا الانتصار بنتيجة 3 – 2 امام بطل هذا الموسم من ​البريميرليغ​ فريق ​مانشستر سيتي​ .

وقال مورينيو : ” نحن لسنا الفريق الذي يعتقده الناس، نحن لسنا فريق سيء وانا لست مدرباً سيئاً، لقد هزمنا ​ليفربول​ و​تشيلسي​ والان فريق ​السيتي​ الذي هنأته بعد اقتراب حسمه اللقب كما قلت لبيب أنه قدم موسماً رائعاً رفقة السيتي و لكننا نريد حسم الوصافة لنصل الى ​دوري ابطال اوروبا​ ، اريد ان أؤكد أن هدفي لم يكن تخريب الإحتفالات، بالنهاية هم سيفوزون باللقب ، لكننا لا نريد أن نكون مهرجين نشاهدهم وهم يحققون اللقب .”