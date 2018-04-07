مورينيو : لسنا فريقا سيئا وهنأت غوارديولا باللقب مسبقاً

كشف المدير الفني البرتغالي لفريق مانشستر يونايتد الانكليزي ، جوزيه مورينيو أنه لم يكن سعيداً بعد تأخر فريقه بثنائية نظيفة في نهاية الشوط الاول ، لكنه أكد أن لاعبيه قاتلوا و قلبوا الطاولة ليحرزوا الانتصار بنتيجة 3 – 2 امام بطل هذا الموسم من البريميرليغ فريق مانشستر سيتي .
وقال مورينيو : ” نحن لسنا الفريق الذي يعتقده الناس، نحن لسنا فريق سيء وانا لست مدرباً سيئاً، لقد هزمنا ليفربول وتشيلسي والان فريق السيتي الذي هنأته بعد اقتراب حسمه اللقب كما قلت لبيب أنه قدم موسماً رائعاً رفقة السيتي و لكننا نريد حسم الوصافة لنصل الى دوري ابطال اوروبا ، اريد ان أؤكد أن هدفي لم يكن تخريب الإحتفالات، بالنهاية هم سيفوزون باللقب ، لكننا لا نريد أن نكون مهرجين نشاهدهم وهم يحققون اللقب .”
Powered By Future Television s.a.l