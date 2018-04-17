مورينيو : فليرحل بوغبا

اشارت صحيفة الدايلي مايل البريطانية الى ان صبر المدير الفني البرتغالي لنادي مانشستر يونايتد ​جوزيه مورينيو​ قد نفذ من نجم ​الفريق الفرنسي​ ​بول بوغبا​ بعد ان ساءت العلاقة بشكل كبير بين الطرفين اثر استبدال بوغبا في 7 من اخر 11 مباراة لليونايتد ، واضافت الصحيفة البريطانية ان المدرب البرتغالي يستعد للتخلي عن كل من ​انطوني مارسيال​ ، دايلي ​بليند​ و​ماتيو دارميان​ . في وقت كشف المدير الفني الاسباني لنادي مانشستر سيتي بيب غوارديولا عن عرض قدمه له وكيل اعمال بوغبا بنقل اللاعب الى ​ملعب الاتحاد​ خلال فترة الانتقالات الشتوية السابقة .