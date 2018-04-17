مورينيو : فليرحل بوغبا

اشارت صحيفة الدايلي مايل البريطانية الى ان صبر المدير الفني البرتغالي لنادي مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو قد نفذ من نجم الفريق الفرنسي بول بوغبا بعد ان ساءت العلاقة بشكل كبير بين الطرفين اثر استبدال بوغبا في 7 من اخر 11 مباراة لليونايتد ، واضافت الصحيفة البريطانية ان المدرب البرتغالي يستعد للتخلي عن كل من انطوني مارسيال ، دايلي بليند وماتيو دارميان . في وقت كشف المدير الفني الاسباني لنادي مانشستر سيتي بيب غوارديولا عن عرض قدمه له وكيل اعمال بوغبا بنقل اللاعب الى ملعب الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية السابقة .
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