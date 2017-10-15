مورينيو سعيد بنقطة التعادل من ارض ليفربول

عبر مدرب نادي ​مانشستر يونايتد​ الانكليزي ​جوزيه مورينيو​ Jose Mourinho عن سعادته بالخروج بالتعادل امام ليفربول في ملعب انفيلد، معترفاً بأن فريقه فشل في فرض ايقاعه على مجريات اللقاء.

وقال مورينيو بعد انتهاء المباراة :” لقد حاولت من خلال التبديلات ان اجل الهجوم اكثر حتى، لكن في الحقيقة فقدنا القوة للسيطرة على خط الوسط، سددنا مرة وحيدة على المرمى، بالنسبة للمحللين الكلام سيكون سهل، لكن الامر اصعب من الدكة، خط وسط ليفربول قوي للغاية، كانوا الاسرع في الهجمات المرتدة، لم يكن لدي الفرصة كي احول المباراة لطريق مختلف، لذلك النقطة ايجابية بالنسبة لنا”.