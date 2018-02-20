مورينيو: حلم الفوز بدوري أبطال أوروبا يبدأ في الربع النهائي

كشف المدير الفني لنادي ​مانشستر يونايتد​ ​جوزيه مورينيو​ عن استعداد الفريق للمواجهات القادمة، مشيراً الى أن الفريق بكامله لديهم المسؤوليات ذاتها، مؤكداً أن الحلم للفوز بدوري الابطال يبدأ في ربع النهائي ليس بعد

وصرح المدرب البرتغالي في مؤتمره الصحفي قائلاً: “لقد قمتُ اليوم بحصص تمرينية مفتوحة للإعلام خلال فترات من التدريبات لا أقوم بها عادةً، نقوم عادة بإجراء عمليات الإحماء وبعض التمارين البسيطة لكن اليوم جعلنا الحصص مفتوحة للإعلام لمدة طويلة وفي المراحل الأخيرة من التمرين.”

وأضاف: “لذا كان بإمكاننا رؤية اللاعبين في وضع تنافسيّ، وعندما يتواجد للاعب في مثل هذه الوضعيات فهذا يعني أنه جاهز للمشاركة ولا توجد مشاكل، رأيتم بعض اللاعبين الذين لم يشاركوا أمام ​هدرسفيلد​ بسبب الإصابات كبوغبا، ​فالنسيا​، راشفورد و​هيريرا​”.

وأكمل عن مسؤوليات بوغبا: “لا أعتقد أنه من العدل التكلم عن مسؤوليات لاعب ما ولا أحب فكرة أن اللاعب الذي كلّف مبلغاً ما لا يقع على عاتقه مسؤوليات اللاعب الذي كلف ثلاثة أضعاف ذلك المبلغ، ولديهم المسؤولية ذاتها ولا أحب هذا النوع من الكلام. قد أفهمه لكم الصحفيين لكن ليس لي”.

وتابع: “لدي مباراتَين هامتَين جداً لكنهما من الأهمية لدرجة أنني لن أفكر سوى بواحدة، وهذا ما حصل أمام هدرسفيلد، لم نريح أي لاعب لهذه المباراة. لعبنا المباراة باللاعبين المُتاحين، ما عدا ​دي خيا​، لأننا نكن الكثير من الاحترام لروميرو ونريده أن يحظى بعدة مباريات قبل ​كأس العالم​”.

وردد: “نقدم كل ما لدينا في كل مباراة، وسنقوم بهذا في الغد. وسنبدأ التفكير بالمباراة التالية في اللحظة التي تنتهي بها مباراة الغد”.

وعن تشكيلة الفريق الحالية مقارنةً بالتشكيلات السابقة التي فاز بها بدوري الأبطال: “​بورتو​ كان فريقاً بدون خبرة، وعلى العكس تماماً فزت مع ​انتر ميلان​ بوجود الكثير من اللاعبين فوق الثلاثين عاماً، هذا الفريق يأتي بالمنتصف لكن حلم دوري الابطال يبدأ في ربع النهائي ليس بعد”.