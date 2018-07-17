مورينيو : الدوري الانكليزي اصبح الاكثر تنافساً في العالم

اعتبر المدير الفني البرتغالي لنادي مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو الى ان الدوري الانكليزي الممتاز سيكون الدوري الاكثر تنافساً في العالم ، خاصة بعد خسارة الدوري الاسباني لنجم نادي ريال مدريد البرتغالي كريستيانو رونالدو لمصلحة نادي يوفنتوس مقابل 100 مليون يورو ، حيث ستكون الاضواء مسلطة في الدوري الاسباني على نجم برشلونة الارجنتيني ليونيل ميسي ، بينما ستسلط الاضواء في الدوري الايطالي على كريستيانو رونالدو ، ليبقى الدوري الانكليزي الدوري الاكثر تنافساً في اوروبا ، والذي يحتضن عدد كبير من النجوم مع جميع الاندية .
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