موراي يعلن انسحابه من بطولة ويمبلدون للتنس

اعلن البريطاني ​اندي موراي​ انسحابه رسمياً من بطولة ​ويمبلدون​ للتنس، المقرر ان تنطلق يوم غد الاثنين على الاراضي البريطانية.

وجاء اعلان موراي عبر منشور على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك جاء فيه :” بقلب ثقيل اعلن بأنني سأنسحب من بطولة ويمبلدون في هذا العام، لقد قمت بتحسن كبير في التمارين والمباريات في الايام العشرة الماضية، لكن بعد محادثات مطولة مع فريقي رأيت بأن المشاركة في مباريات من خمس مجموعات لا يزال سابق لأوانه، قمنا بكل شيء كي نكون جاهزين في الوقت المناسب “.

وأضاف :” سأبدأ بالتمرن على الاراضي الصلبة من الغد وسأواصل عملية التعافي واتطلع لأكون جاهز لموسم الاراضي الصلبة في الولايات المتحدة، اشكر الجميع على رسائل الدعم وانا متحمس كوني سأعود الى الملاعب بعد فترة غياب طويلة”.